Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Сколько дронов сбили в России ночью?

Министерство обороны России отчиталось о 71 сбитом БПЛА над различными областями страны. Однако атака на Россию и на этот раз, вероятно, не прошла без последствий. Обломки дронов повредили российскую железную дорогу.

В ведомстве уточнили, что десятки дронов пролетали над несколькими регионами, где их якобы успешно сбивала ПВО:

24 БПЛА сбиты над Ростовской областью;

16 – над Подмосковьем, в Дмитрове в результате атаки возник серьезный пожар. 13 дронов летели в направлении Москвы;

Еще 11 БПЛА сбиты над Брянской областью;

10 – над Калужской областью;

три – над Курской областью;

по два – над Орловской, Тульской и Липецкой областями;

один – над Краснодарским краем.

В Российской железной дороге подтвердили, что дроны атаковали Ростовскую область. В компании сообщили, что была повреждена контактная сеть на перегоне Лихая – Замчалово. В результате этого задержано более 50 поездов. Также из-за атаки работу приостанавливал аэропорт "Домодедово".

Напомним, накануне, в ночь на 17 июля, дроны нанесли удар по химическому заводу "Щекиназот" в Тульской области России, производящему вещества, важные для производства взрывчатки и ракетного топлива. На объекте начался масштабный пожар, предприятие было вынуждено приостановить работу.