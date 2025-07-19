Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Сколько дронов сбили в России ночью?
Министерство обороны России отчиталось о 71 сбитом БПЛА над различными областями страны. Однако атака на Россию и на этот раз, вероятно, не прошла без последствий. Обломки дронов повредили российскую железную дорогу.
В ведомстве уточнили, что десятки дронов пролетали над несколькими регионами, где их якобы успешно сбивала ПВО:
- 24 БПЛА сбиты над Ростовской областью;
- 16 – над Подмосковьем, в Дмитрове в результате атаки возник серьезный пожар. 13 дронов летели в направлении Москвы;
- Еще 11 БПЛА сбиты над Брянской областью;
- 10 – над Калужской областью;
- три – над Курской областью;
- по два – над Орловской, Тульской и Липецкой областями;
- один – над Краснодарским краем.
В Российской железной дороге подтвердили, что дроны атаковали Ростовскую область. В компании сообщили, что была повреждена контактная сеть на перегоне Лихая – Замчалово. В результате этого задержано более 50 поездов. Также из-за атаки работу приостанавливал аэропорт "Домодедово".
Напомним, накануне, в ночь на 17 июля, дроны нанесли удар по химическому заводу "Щекиназот" в Тульской области России, производящему вещества, важные для производства взрывчатки и ракетного топлива. На объекте начался масштабный пожар, предприятие было вынуждено приостановить работу.