Детали собрал 24 Канал.
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Что известно о взрывах в России 18 июля?
Над Воронежем была целая серия взрывов из-за дроновых ударов. Очевидцы утверждали, что работала ПВО на севере города. Там было от двух до пяти взрывов.
Власти подтвердили атаку. Губернатор области заявил, что пострадавших нет. А информацию о разрушениях уточняют.
Тревога в Воронеже: смотрите видео
Губернатор другой области, Брянской, заявил, что там налет БПЛА, а над Брянском "очень громко".
Продолжаются пролеты БПЛА от Брянской области в сторону Калужской и Орловской областей,
– пишут российские мониторинговые каналы.
Тревога в России добралась и до Москвы. Сергей Собянин рассказал, что якобы упали обломки дрона, там работают экстренные службы.
У нас громко, но под Москвой также взрывается хорошо,
– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.
Пожар в Дмитрове под Москвой: смотрите видео
Интересно, что если полистать телеграм-канал Собянина, окажется, что дроны атаковали Москву и днем 18 июля. Утром российская столица тоже была под ударом.