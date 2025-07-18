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Що відомо про вибухи в Росії 18 липня?

Над Воронежем була ціла серія вибухів через дронові удари. Очевидці твердили, що працювала ППО на півночі міста. Там було від двох до п'яти вибухів.

Влада підтвердила атаку. Губернатор області заявив, що постраждалих немає. А інформацію про руйнування уточнюють.

Тривога у Воронежі: дивіться відео

Губернатор іншої області, Брянської, заявив, що там наліт БпЛА, а над Брянськом "дуже гучно".

Продовжуються прольоти БпЛА від Брянської області у бік Калузької та Орловської областей,

– пишуть російські моніторингові канали.

Тривога у Росії дісталася і до Москви. Сергій Собянін розповів, що нібито впали уламки дрона, там працюють екстрені служби.

В нас гучно, але під Москвою також вибухає добре,

– наголосив керівник Центру протидії дезінформації.

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Цікаво, що якщо погортати телеграм-канал Собяніна, виявиться, що дрони атакували Москву і вдень 18 липня. Зранку російська столиця теж була під ударом.