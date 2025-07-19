Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Скільки дронів збили в Росії вночі?

Міністерство оборони Росії прозвітувало про 71 збитий БпЛА над різними областями країни. Однак атака на Росію й цього разу, ймовірно, не минула без наслідків. Уламки дронів пошкодили російську залізницю.

У відомстві уточнили, що десятки дрони пролітали над кількома регіонами, де їх начебто успішно збивала ППО:

24 БпЛА збито над Ростовською областю;

16 – над Підмосков'ям, у Дмитрові внаслідок атаки виникла серйозна пожежа. 13 дронів летіли в напрямку Москви;

Ще 11 БпЛА збито над Брянською областю;

10 – над Калузькою областю;

три – над Курською областю;

по два – над Орловською, Тульською та Липецькою областями;

один – над Краснодарським краєм.

У Російській залізниці підтвердили, що дрони атакували Ростовську область. У компанії повідомили, що було пошкоджено контактну мережу на перегоні Лихая – Замчалово. Унаслідок цього затримано понад 50 поїздів. Також через атаку роботу призупиняв аеропорт "Домодєдово".

Нагадаємо, напередодні, в ніч проти 17 липня, дрони завдали удару по хімічному заводу "Щекиназот" у Тульській області Росії, що виробляє речовини, важливі для виробництва вибухівки та ракетного палива. На об'єкті почалася масштабна пожежа, підприємство було змушене тимчасово призупинити роботу.