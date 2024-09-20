Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что удар по складу с боеприпасами в Торопце оказался чрезвычайно успешным. Там были действительно серьезные взрывы.

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Что могли хранить на этих складах

Как отметил Нарожный, тут можно только предполагать. Точную информацию, вероятно, знает только Главное управление разведки. Вероятнее всего, там было огромное количество артиллерийских боеприпасов.

Можно сказать, что там не было ракет и систем ПВО. С высокой вероятностью это могли быть артиллерийские боеприпасы. Хотя, возможно, там таки были баллистические ракеты,

– сказал Нарожный.

Если на этом складе хранили иранские ракеты, то в оккупантов могут быть определенные проблемы. По его мнению, Иран годами будет работать, чтобы произвести 200-300 дальнобойных ракет, которые могут быть потеряны. Но в любом случае Россия явно там потеряла десятки тысяч тонн артиллерийских снарядов.

Обратите внимание! Источники 24 Канала рассказали, что в Торопце удалось уничтожить большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России. Там хранили ракеты к ОТРК "Искандер", к тактическим ракетным комплексам "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.