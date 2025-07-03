Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Однако официально власти отчитывались только об атаке 2 дронов по "техническим сооружениям".

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Что стало целью атаки

В соцсетях жители региона жалуются на атаку нескольких беспилотников на нефтебазу в поселке Борок Камбарского района, что под Сарапулом.

По данным "Яндекс.Карт" в населенном пункте расположен "важный стратегический объект" (ранее ресурс начал блюрить оборонные предприятия на картах и скрывать их названия).

Предприятие на картах: смотрите фото

Местные краеведческие издания пишут о базе ФКДУ комбината "Горизонт" ("Приоритет") "Росрезерва", которая проектировалась как резервуарный парк для хранения нефти.

В Удмуртии раздается воздушная тревога: смотрите видео

Интересно, что ранее телеграм-каналы Камбарского района предупредили жителей об ответственности за публикацию видео с атакой БпЛА.

Напомним, недавно украинские силы нанесли удар по российскому военному аэродрому Халино в Курской области, повредив комплекс хранения авиационных средств и, вероятно, "Панцирь-С1".