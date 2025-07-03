Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Однак офіційно влада звітувала лише про атаку 2 дронів по "технічних спорудах".

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Що стало ціллю атаки

У соцмережах жителі регіону скаржаться на атаку кількох безпілотників на нафтобазу в селищі Борок Камбарського району, що під Сарапулом.

За даними "Яндекс.Карт" у населеному пункті розташований "важливий стратегічний об'єкт" (раніше ресурс почав блюрити оборонні підприємства на картах і приховувати їхні назви).

Підприємство на картах: дивіться фото

Місцеві краєзнавчі видання пишуть про базу ФКДУ комбінату "Горизонт" ("Пріоритет") "Росрезерву", яка проєктувалася як резервуарний парк для зберігання нафти.

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Цікаво, що раніше телеграм-канали Камбарського району попередили жителів про відповідальність за публікацію відео з атакою БпЛА.

Нагадаємо, нещодавно українські сили завдали удару по російському військовому аеродрому Халіно в Курській області, пошкодивши комплекс зберігання авіаційних засобів та, ймовірно, "Панцирь-С1".