Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-канал "КіберБорошно".
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Які наслідки удару по аеродрому Халіно
OSINT-аналітики опублікували супутниковий знімок, на якому можна побачити пошкоджену будівлю на території аеродрому після удару.
В результаті удару по аеродрому Халіно було уражено комплекс зберігання авіаційних засобів ураження,
– йдеться в повідомленні.
Де розташований аеродром Халіно: показуємо на карті
Також внаслідок вибуху, ймовірно, зазнав пошкоджень зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".
Наслідки удару по аеродрому Халіно / Фото: "КіберБорошно"
Довідка. Аеродром Халіно розташований за сім кілометрів на схід від Курська. Він також є однією з ключових баз 14-го винищувального авіаполку, який входить до складу 105-ї змішаної авіаційної дивізії Повітряно-космічних сил Росії.
До слова, у ніч на 3 липня дрони також атакували завод "Енергія" у Єльці, що розташоване у Липецькій області Росії. Відомо, що продукція заводу використовується, зокрема, в оборонній промисловості, цивільній авіації та морському транспорті.