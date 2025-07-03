Ранее украинские дрона ударили по заводу "Купол" в столице региона Ижевске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Дроны снова атакуют Удмуртию

Глава Удмуртии Бречалов заявил, что регион атаковали БпЛА. По его словам, речь идет о 2 дронах. Один из них попал в техническое здание. Экстренные службы уже занимаются ликвидацией последствий.

Он добавил, что жертв и пострадавших по состоянию на сейчас нет.

Пока точно неизвестно, куда целились украинские БпЛА. Сообщается, что для борьбы с БпЛА россияне глушили связь.

На момент 16:30 в Ижевске звучит воздушная тревога.

Беспилотник в Удмуртии: смотрите видео

Воздушная тревога в Ижевске: смотрите видео

Отметим, что это не первый обстрел Удмуртии. 1 июля дроны СБУ успешно атаковали завод "Купол" в Ижевске – столице Удмуртии. Это предприятие по заказу минобороны России производит зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также является разработчиком ударных беспилотников "Гарпия". Он находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение завода. Спутниковые снимки от проекта "Схемы" показали разрушение части крыши завода после атаки.