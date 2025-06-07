Около половины первого часа дня в МЧС России подтвердили пожар на складе в Азове, хотя и не указали его причину. Там заявили, что пламя распространилось на площадь 2000 квадратных метров. К его тушению привлекли 37 спасателей и 13 единиц техники, передает 24 Канал.

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Что известно

В местных пабликах тем временем пишут, что склад расположен на улице Победы, 47 по дороге на Пешково. Отмечается, что там, якобы, хранится полимерная продукция.

В то же время руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что на самом деле на складе, который "внезапно загорелся" изготавливали комплектующие для дронов.

"И надо чтобы так совпало, что из тех краев только что вернулись наши из Мариупольского Сопротивления", – написал активист, намекнув, что поджог может быть делом рук партизан.

Как красиво пылает склад в Азове: смотрите видео

Пламя охватило склад с комплектующими для дронов: смотрите видео

Напомним, что под вечер большой пожар вспыхнул в российском городе Кстово после атаки беспилотников. Очевидцы говорят, что он возник на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл".