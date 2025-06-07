Близько о пів на першу годину дня у МНС Росії підтвердили пожежу на складі в Азові, хоча й не вказали її причину. Там заявили, що полум'я поширилося на площу 2000 квадратних метрів. До його гасіння залучили 37 рятувальників та 13 одиниць техніки, передає 24 Канал.

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Що відомо

У місцевих пабликах тим часом пишуть, що склад розташований на вулиці Перемоги, 47 по дорозі на Пєшково. Зазначається, що там, буцімто, зберігається полімерна продукція.

Водночас керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що насправді на складі, який "раптово загорівся" виготовляли комплектуючі для дронів.

"І треба щоб так співпало, що з тих країв тільки-но повернулися наші з Маріупольського Спротиву", – написав активіст, натякнувши, що підпал може бути справою рук партизанів.

Як гарно палає склад в Азові: дивіться відео

Полум'я охопило склад із комплектуючими для дронів: дивіться відео

Нагадаємо, що надвечір велика пожежа спалахнула у російському місті Кстово після атаки безпілотників. Очевидці кажуть, що вона виникла на нафтопереробному заводі "Лукойл".