В российском Великом Новгороде в очередной раз вбили по химзаводу

Утро 9 марта в Великом Новгороде, что в России, выдалось неспокойным. Местные услышали взрывы в районе химического предприятия.

Что известно о взрывах в России?

Взрывы в российском Великом Новгороде прогремели 9 марта. Местные сообщили телеграмм-каналам, что под атакой могло быть химическое предприятие ПАО "Акрон".

Завод называют одной из главных производственных площадок компании. Там производят аммиак, карбамид, аммиачную селитру, NPK-удобрения и другие промышленные химикаты.

Пока нет подробностей о последствиях и масштабах повреждения в результате ударов.

Отмечается, что химзавод уже был под прицелом в декабре 2025 года.

