В российском Великом Новгороде в очередной раз вбили по химзаводу
- 9 марта в Великом Новгороде прогремели взрывы в районе химического завода ПАО "Акрон".
- Завод производит различные химикаты, но подробностей о последствиях ударов пока нет.
Утро 9 марта в Великом Новгороде, что в России, выдалось неспокойным. Местные услышали взрывы в районе химического предприятия.
Что известно о взрывах в России?
Взрывы в российском Великом Новгороде прогремели 9 марта. Местные сообщили телеграмм-каналам, что под атакой могло быть химическое предприятие ПАО "Акрон".
Завод называют одной из главных производственных площадок компании. Там производят аммиак, карбамид, аммиачную селитру, NPK-удобрения и другие промышленные химикаты.
Пока нет подробностей о последствиях и масштабах повреждения в результате ударов.
Отмечается, что химзавод уже был под прицелом в декабре 2025 года.
Недавние атаки на Россию: что известно?
Взрывы во время налета БпЛА прогремели в Сочи 8 марта. Атаку отражала российская ПВО. Ракета от нее могла попасть в жилой дом, сообщили россияне.
Пожар после взрывов также зафиксировали в российском Темрюке. Его увидели, вероятно, возле морского терминала.
Под атакой дронов на днях была подстанция "Кубанская" в Краснодарском крае России. На объекте возникал пожар. Кроме того, взрывы прогремели и на подстанции "Островская".