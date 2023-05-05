Таким образом, Россия не может оградить свои железные дороги от диверсий. Об этом сообщили британские разведчики.

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Что известно о взрывах на российской железной дороге

Недавний рост количества аварий на российской железной дороге в районах, граничащих с Украиной, связан с диверсией, совершенной неизвестными лицами. Это привело к кратковременным локальным перебоям в движении российской военной железной дороги.

Хотя ее железнодорожные военные бригады способны быстро восстановить сообщение, эти инциденты усилят давление на российские силы внутренней безопасности, которые, скорее всего, не смогут полностью оградить огромную и уязвимую железнодорожную сеть России от нападения,

– отметили в британской разведке.

Что этому предшествовало