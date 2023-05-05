Таким образом, Россия не может оградить свои железные дороги от диверсий. Об этом сообщили британские разведчики.
К теме Взрыв на железной дороге в Брянской области: россияне жалуются на ущерб, "мужчину в черном" и ДРГ
Что известно о взрывах на российской железной дороге
Недавний рост количества аварий на российской железной дороге в районах, граничащих с Украиной, связан с диверсией, совершенной неизвестными лицами. Это привело к кратковременным локальным перебоям в движении российской военной железной дороги.
Хотя ее железнодорожные военные бригады способны быстро восстановить сообщение, эти инциденты усилят давление на российские силы внутренней безопасности, которые, скорее всего, не смогут полностью оградить огромную и уязвимую железнодорожную сеть России от нападения,
– отметили в британской разведке.
Что этому предшествовало
- Накануне в Брянской области с рельсов сошел поезд с нефтепродуктами. В России успели не только пожаловаться на убытки, но и озвучить несколько версий по отношению к тем, кто к этому причастен.
- Как уверяют росСМИ, на железнодорожных путях в Брянской области было сразу три места, где установили взрывчатку.
- В СМИ говорят, что диверсанты якобы долгое время следили за железнодорожными путями.
- По данным росСМИ, разрушена часть рельса длиной около 6 метров, а также 4 бетонных шпала. Также на месте взрыва образовалась воронка, достигающая около 2,5 метров в глубину и почти 1,5 метра в диаметре.
- Известно, что с рельсов сошел двухсекционный тепловоз, а также 5 вагонов. А тепловоз и 4 вагона сгорели. Из баков тепловоза вытекло 12 тонн дизельного горючего.
- РосСМИ подозревают в совершенном мужчину, одетого в черное. Ему около 40 лет, а рост – ориентировочно 170 сантиметров. У него был черный рюкзак, а для передвижения он использовал велосипед.
- По другим данным, в Брянской области работала целая ДРГ. Она состояла от 3 до 5 человек. И их уже якобы ищут. РосСМИ сообщают, что входили эти диверсанты со стороны Стародубского района, то есть со стороны Черниговщины.