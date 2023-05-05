Таким чином, Росія не може захистити свої залізниці від диверсій. Про це повідомили британські розвідники.
До теми Вибух на залізниці у Брянській області: росіяни скаржаться на збитки, "чоловіка в чорному" і ДРГ
Що відомо про вибухи на російській залізниці
Нещодавнє зростання кількості аварій на російській залізниці в районах, що межують з Україною, пов’язане з диверсією, здійсненою невідомими особами. Це призвело до короткочасних локальних перебоїв у русі російської військової залізниці.
Хоча її залізничні військові бригади здатні швидко відновити сполучення, ці інциденти посилять тиск на російські сили внутрішньої безпеки, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити величезну та вразливу залізничну мережу Росії від нападу,
– наголосили у британській розвідці.
Що цьому передувало
- Напередодні у Брянській області з колії зійшов поїзд з нафтопродуктами. У Росії встигли не лише поскаржитися на збитки, а й озвучити кілька версій щодо тих, хто до цього причетний.
- Як запевняють росЗМІ, на залізничних коліях у Брянській області було відразу три місця, де встановили вибухівку.
- У ЗМІ кажуть, що диверсанти нібито впродовж тривалого часу стежили за залізничними шляхами.
- За даними росЗМІ, поруйновано частину рейки довжиною близько 6 метрів, а також 4 бетонні шпали. Також на місці вибуху утворилася вирва, яка сягає близько 2,5 метра у глибину та майже 1,5 метра у діаметрі.
- Відомо, що з рейок зійшов двосекційний тепловоз, а також 5 вагонів. А тепловоз і 4 вагони згоріли. З баків тепловоза витекло 12 тонн дизельного пального.
- РосЗМІ підозрюють у скоєному чоловіка, одягненого у чорне. Йому близько 40 років, а зріст – орієнтовно 170 сантиметрів. Мав він при собі чорний рюкзак, а для пересування використовував велосипед.
- За іншими даними, у Брянській області буцімто працювала ціла ДРГ. Вона складалася від 3 до 5 осіб. І їх вже нібито шукають. РосЗМІ повідомляють, що заходили ці диверсанти з боку Стародубського району, тобто з боку Чернігівщини.