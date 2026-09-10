Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, именно этот порт используется для поставок зерна, топлива и других грузов.

Чего ожидать дальше?

Как подчеркнул Свитан, порт в Махачкале – единственный на Каспийском море порт, где россияне могут разгружать и загружать суда с большой осадкой. Речь идет и о военных кораблях. Рядом также расположена Каспийская флотилия РФ.

Это объект двойного назначения, который россияне активно используют. Здесь проходят как военные грузы, так и нефть, зерно и т.д. Здесь также важный сигнал нашим друзьям с Северного Кавказа, которые мечтают вырваться из-под российского режима,

– сказал Свитан.

Добавим, что в последнее время Силы обороны усиленно работают в направлении Сочи. Недавно там удалось поразить позиции, где располагался комплекс С-300/С-400. Местные жители сообщали о взрывах.

Свитан прокомментировал удары по Махачкале: смотрите видео 24 Канала