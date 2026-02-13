Серьезный сигнал, – военный обозреватель назвал интересный нюанс в атаке "Фламинго" по арсеналу ГРАУ

Ночью 12 февраля Силы обороны Украины ударили по арсеналу ГРАУ вблизи Котлубани в Волгоградской области. Для атаки наши бойцы использовали ракету "Фламинго". Именно это оружие будет применяться и дальше против сложных объектов.

Военный обозреватель Ян Матвеев заметил 24 Каналу, что речь идет об арсеналах, складах боеприпасов. Потому что беспилотники обычно несут небольшую боевую часть.

Что важно в этой атаке?

Ян Матвеев объяснил, что, например, в Ухте НПЗ был атакован беспилотниками. Там достаточно попасть в важные элементы переработки нефти, все загорится и нанесет серьезный ущерб. Если на складах боеприпасы разбросаны и разложены в ящиках на улице, дрон может это все взорвать.

Все-таки чаще бьют именно по сооружениям. А они бывают достаточно защищены. Соответственно нужна какая-то мощная ракета и большая боевая часть. У "Фламинго" она тысячу килограмм по сравнению с боевой частью в 50 или, возможно, 100 килограммов у беспилотника. Это достаточно серьезная разница,

– подчеркнул он.

Кроме того, ракета набирает большую скорость из-за своей массы. У нее больше кинетической энергии. Она пробивает все эти сооружения и подрывается. Арсеналы ГРАУ – это одни из важнейших целей для крылатых ракет "Фламинго".

Советская ПВО, а впоследствии российская строилась не против беспилотников, а против самолетов, крылатых и баллистических ракет. Для них это наиболее подходящие цели, с которыми они всегда собирались бороться. То, что ракеты продолжают проникать через эту ПВО, которая создавалась ради ракет – это серьезный сигнал,

– подчеркнул военный обозреватель.

Российские власти в очередной раз заявили, что все сбили. Однако арсенал подрывается. Там прозвучало несколько взрывов. Могло быть несколько попаданий "Фламинго". То есть оккупанты рассказывали, что их ПВО усиливается, но эффекта не заметно.

Что известно об этой атаке?