06:12, 22 июля

После того, как американский президент объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке Зеленский сделал сообщение в соцсети "Х".

Глава государства поблагодарил Байдена за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая остается для нее критически важно.

Мы уважаем сегодняшнее жесткое, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство,

– добавил Зеленский.