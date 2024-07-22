Що відбувалося у 880 день повномасштабного вторгнення на Сході, Півдні та Півночі нашої країни, а також як працювали українські і західні дипломати над пошуком шляхів настання справедливого миру, читайте тут.
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В ISW розповіли, як Білорусь отримує підсанкційні товари
Білорусь може постачати технології та обладнання в низку країн, в обмін на санкційні товари, зазначають експерти.
Росіяни мають просування на Донеччині та Луганщині
Росіяни просунулися у Донецькій і Луганській областях, про це свідчать карти ISW.
Окупанти просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна у Луганській області та під Авдіївкою Донецької області.
Водночас українці контратакували біля Глибокого на півночі Харківської області.
Зеленський відреагував на відмову Байдена змагатися за пост президента
Після того, як американський президент оголосив про своє рішення не брати участь у президентській гонці Зеленський зробив допис у соцмережі "Х".
Глава держави подякував Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка залишається для неї критично важливо.
Ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні президенту Байдену за лідерство,
– додав Зеленський.
Вибухи у Росії
Жителі Туапсе скаржаться на потужні вибухи. У мережі поширюються відео, на яких чути, як гучно гупає у місті.
Тамтешня влада заявила, що над Туапсе збили 8 безпілотників. Пошкоджень будинків та постраждалих немає.
Вночі у Харкові лунали вибухи
Після першої години ночі у Харкові чули вибух. Повітряні сили перед цим повідомляли про загрозу балістики зі сходу.