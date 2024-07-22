06:12, 22 липня

Після того, як американський президент оголосив про своє рішення не брати участь у президентській гонці Зеленський зробив допис у соцмережі "Х".

Глава держави подякував Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка залишається для неї критично важливо.

Ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні президенту Байдену за лідерство,

– додав Зеленський.