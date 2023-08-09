Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог, галерист, российский оппозиционер Марат Гельман. Сейчас среди местных распространяется паника и единственным правильным решением они видят бегство.
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Война стоит на пороге России
Россияне бурно наблюдали за полномасштабным вторжением в Украину, которое фальшиво называли СВО и думали, что война их не коснется. Впрочем, все чаще жители Москвы начинают свое утро под звук неизвестных дронов, а в других регионах встречаются "хлопки".
"Россияне были уверены, что не будет ответа от Украины. Они не готовились к войне, живут в иллюзорном мире и сейчас пытаются скрыть от населения идущую полномасштабную войну, которая скоро придет на территорию России", – отметил политтехнолог.
Марат Гельман о взрывах на территории России: смотреть видео
Убежать невозможно остаться
Наконец-то понять почему же происходят такие события в России – для россиян миссия невыполнима. Поэтому единственным правильным своим решением они видят бегство.
Путин правильно рассчитал, что поддержка быстро пройдет, а страх – нет. Уже не работает пропаганда об "освобождении русских земель". Страх охватил всех. Я знаю людей, которые после этих взрывов хотят уехать. Это тоже хорошо, чем сидеть и поддерживать власть. Но это не дает надежды на то, что мы всколыхнем гражданское общество,
– отметил Гельман.
По его мнению, есть несколько вещей, которые способны подтолкнуть россиян к действиям: плацдарм украинской армии в Крыму и дезертирство какой-то российской части.
"Другой вопрос – для номенклатуры все понятно: Путин слаб, Пригожин это показал. Но, пожалуй, и для них этого недостаточно, нужно еще какие-то сигналы, чтобы убрать его из Кремля", – добавил политтехнолог.
Взрывы в России: последние события
- Около 11 дня в городе Сергиев Посад Московской области произошел мощный взрыв. Предварительно инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе. Там производились оптические и оптикоэлектронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения. За видео, публикуемые местными после взрыва, на территории завода лежат боеприпасы.
- Взрыв был настолько сильный, что в ближайших постройках вылетели окна. К 13:00 числилось, что количество пострадавших возросло до 42 человек.
- В ночь на 9 августа Москву снова посетили неизвестные 2 беспилотника. Так называемый мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что целые якобы сбили ПВО.
- Также 9 августа жители Владивостока проснулись от громкого взрыва. Произошел он в районе военно-морской базы. Пропагандисты отметили "ночную тренировку".