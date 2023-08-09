Про це 24 Каналу відзначив політтехнолог, галерист, російський опозиціонер Марат Гельман. Наразі серед місцевих шириться паніка і єдиним правильним рішенням вони бачать втечу.

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Війна стоїть на порозі Росії

Росіяни бурхливо спостерігали за повномасштабним вторгненням в Україну, яке фальшиво називали "СВО" і думали, що війна їх не торкнеться. Утім, все частіше жителі Москви розпочинають свій ранок під звук невідомих дронів, а в інших регіонах трапляється "бавовна".

"Росіяни були впевнені, що не буде відповіді від України. Вони не готувалися до війни, живуть в ілюзорному світі і зараз намагаються приховати від населення, що йде повномасштабна війна, яка досить скоро прийде на територію Росії", – відзначив політтехнолог.

Зазначимо, Україна не бере на себе відповідальність за вибухи, які відбуваються на території Росії. Винятком є ті випадки, які підтверджує Генштаб ЗСУ чи офіційні представники влади.

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Втекти неможливо залишитися

Нарешті збагнути чому ж відбуваються такі події в Росії – для росіян місія нездійсненна. Тому єдиним правильним своїм рішенням вони вбачають втечу.

Путін правильно розрахував, що підтримка швидко мине, а страх – ні. Вже не працює пропаганда про "звільнення російських земель". Натомість страх огорнув всіх. Я знаю людей, які після цих вибухів хочуть виїхати. Це теж добре, ніж сидіти і підтримувати владу. Але це не дає надії на те, що ми сколихнемо громадянське суспільство,

– відзначив Гельман.

На його думку є декілька речей, які здатні підштовхнути росіян до дій: плацдарм української армії в Криму і дезертирство якоїсь російської частини.

"Інше питання – для номенклатури все зрозуміло: Путін слабкий, Пригожин це показав. Але, мабуть, і для них цього недостатньо, треба ще якісь сигнали, щоб прибрати його з Кремля", – додав політтехнолог.

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