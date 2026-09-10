Поражение критически важных объектов противника на сверхдальних расстояниях становится системным элементом ослабления военно-экономического потенциала агрессора. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный обозреватель Иван Тимочко, добавив, что важное звено газоперерабатывающей отрасли оккупантов выведено из строя в ходе удара вглубь России на 3000 километров.

Реальная дальность ударов значительно превышает 3000 километров

Эксперт обратил внимание на то, что реальная дальность полета украинских средств поражения уже давно превышает отметку в 3000 километров. Любой беспилотник или другое средство поражения летит не по идеальной прямой линии, а по сложной траектории для обхода вражеской ПВО.

Пуски производятся с безопасного расстояния в тылу, а не непосредственно с линии фронта или границы. С учетом маневров и обхода систем обнаружения украинские дроны на самом деле гарантированно преодолевают расстояние в 3500 километров, и это далеко не предел.

У них все равно есть заложенный летный маршрут с определенными изменениями траекторий. То есть, прилетев в точку, расположенную в 3000 километров, нужно учитывать расстояние от границы и места запуска. Мы можем говорить, что на самом деле средства поражения преодолевают 3500 километров,

– подчеркнул Тимочко.

Уничтожение перерабатывающих узлов, а не просто транспортировка

Удары рассчитаны на системность и максимальный военно-экономический эффект. Главная цель заключается в лишении государства-агрессора возможности финансировать армию через бюджетобразующие предприятия. Пораженные объекты в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах являются ключевыми узлами всей системы.

Важное звено газоперерабатывающей отрасли заключается в том, что именно на этих предприятиях сырье перерабатывают и конденсируют для дальнейшего использования. Если поврежденную газовую трубу можно быстро отремонтировать, то уничтожение уникальных установок переработки останавливает всю цепочку поставок продукта.

Это не просто создание логистических проблем, это обрыв одного из узлов в общей системе переработки газа. Трубу можно отремонтировать, но когда выходит из строя именно установка по переработке сырья, ее уже невозможно быстро заменить,

– подчеркнул военный обозреватель.

Газ для России – это не только топливо, но и основа химической промышленности и теплоэнергетики. Большинство российских ТЭС работают на уже переработанном газе, поэтому остановка заводов наносит кумулятивный удар по всей экономике врага.

Последствия для регионов и народов России

Экономический потенциал газодобывающих регионов годами эксплуатировался московитами для финансирования захватнических войн. Малые народы, проживающие в этих округах, постепенно теряют доходы из-за агрессивной политики Кремля.

Уничтожение экономической инфраструктуры заставляет местное население задуматься о целесообразности пребывания в составе империи. Вывод из строя таких предприятий лишает Москву ресурсов и стимулирует внутренние центробежные процессы в России.

"Те, кто в центральной части России представляют себя как "исконно русские", на самом деле эксплуатируют экономический потенциал малых народов. Сейчас у этих регионов есть шанс осознать реальность и выйти из-под ударов", – подытожил Иван Тимочко.

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