Об этом в беседе с 24 Каналом отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, подчеркнув, что даже если бы Украина не наносила удары по целям в России, противник все равно терроризировал мирное украинское население, как это делал с 2022 года.

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Чем грозят России зеркальные действия Украины?

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований отметил, что попытки российской стороны уничтожить энергосистему Украины могут обернуться для нее аналогичными блэкаутами. При этом, судя по попаданиям в Московской области, без света может остаться и столица России. Ведь украинские средства поражения уже дотягиваются и до Москвы.

Думаю, что это скорее помешает массированным ударам по энергетике, чем что-либо другое. Чем больше Украина может наносить удары по России, тем быстрее там будут задавать Путину неудобные вопросы. Ему придется оправдываться,

– пояснил Леонов.

Не зря глава МИД Лавров и представительница российского министерства Захарова, да и сам Путин периодически выходят в публичное пространство с объяснениями, почему на 5-м году войны на российские НПЗ летят дроны и почему россияне сегодня испытывают дефицит бензина.

О проблемах России на фоне атак СОУ: смотрите в видео

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму к топливному кризису добавилась проблема с электроснабжением. Из-за ударов по подстанциям (в частности, по "Донузлав") полуостров частично остался без света. Блэкаут ощутили Джанкой, Армянск, Красноперекопск, Евпатория и Сакский район. На этом фоне испытывают значительные проблемы крайне важный для Крыма туризм, а такоже сельское хозяйство и бизнес.