Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала рассказал, что ресурсы россияне накапливали на различных аэродромах стратегической авиации. "Энгельс" – один из основных таких аэродромов.

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Как враг планировал использовать запас горючего

На пораженной дронами нефтебазе в Энгельсе хранилось авиационное топливо, которое предназначалось, со слов Коваленко, для учебных полетов стратегической авиации, а также имитационных и боевых.

Накопление ресурса там происходило с лета. Он был рассчитан на проведение операций по нанесению ударов по украинским объектам энергетики до завершения зимы. Было 2 успешных удара по этой базе, выгорело значительное количество горючего,

– отметил Коваленко.

Когда российским спасателям удастся ликвидировать пожар, тогда, по словам руководителя ЦПД, можно будет дать точную оценку, сколько цистерн и складов там уничтожено.

Запусков ракет со стороны России стало меньше

Коваленко отметил, что россияне существенно защитили системами ПВО свою авиацию, однако украинские воины смогли найти другое слабое место России, лишив ее запасов топлива для самолетов-бомбардировщиков.

Думаю, что все увидели меньшее количество ракет (во время недавней атаки – 24 Канал), чем обычно запускал враг. Даже если посмотреть статистику прошлых массированных обстрелов, там количество ракет было в несколько десятков больше,

– отметил Коваленко.

Напомним, в ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам России на расстоянии от 200 до 1100 километров. Один из ударов пришелся по Саратовской области. Там в очередной раз удалось атаковать базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", где накануне российские спасатели потушили пожар, который длился 5 дней после предыдущего удара (8 января).