Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в етері 24 Каналу розповів, що ресурси росіяни накопичували на різних аеродромах стратегічної авіації. "Енгельс" – один з основних таких аеродромів.

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Як ворог планував використати запас пального

На ураженій дронами нафтобазі в Енгельсі зберігалось авіаційне паливо, яке призначалось, зі слів Коваленка, для навчальних польотів стратегічної авіації, а також імітаційних та бойових.

Накопичення ресурсу там відбувалося з літа. Він був розрахований на проведення операцій з завдання ударів по українських об'єктах енергетики до завершення зими. Було 2 успішних удари по цій базі, вигоріла значна кількість пального,

– зазначив Коваленко.

Коли російським рятувальникам вдасться ліквідувати пожежу, тоді, зі слів керівника ЦПД, можна буде дати точну оцінку, скільки цистерн та складів там знищено.

Запусків ракет з боку Росії поменшало

Коваленко наголосив, що росіяни суттєво захистили системами ППО свою авіацію, однак українські воїни змогли знайти інше слабке місце Росії, позбавивши її запасів пального для літаків-бомбардувальників.

Думаю, що всі побачили меншу кількість ракет (під час нещодавньої атаки – 24 Канал), ніж зазвичай запускав ворог. Навіть якщо подивитися статистику минулих масованих обстрілів, там кількість ракет була у декілька десятків більша,

– зауважив Коваленко.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах Росії на відстані від 200 до 1100 кілометрів. Один з ударів прийшовся по Саратовській області. Там в черговий раз вдалося атакувати базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал", де напередодні російські рятувальники загасили пожежу, яка тривала 5 днів після попереднього удару (8 січня).