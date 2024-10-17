Российская топ-авиабаза под Москвой взрывается: оперативная сводка от Свитана

Российский аэродром Чкаловский под Московский подвергся атаке. Это одна из топ-авиабаз России.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал, что Чкаловский аэродром называют "придворным".

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Аэродром Чкаловский

Свитан отметил, что на Чкаловском аэродроме садятся и обслуживаются борта первых лиц России. Он иногда используется в режиме частного, то есть, это военно-гражданский аэродром. Несколько раз уже шли на этот аэродром наши БПЛА. Заходили группы ГУР для выполнения задач, и однозначно работают силы сопротивления, которые по аэродрому и по техническому оборудованию наносят удары.

Мы такое видели и в Иркутске, и в Оренбурге, и в Омске. В свое время выход нашей группы был для уничтожения Ту-22М3 за 600 километров от Украины. И вот удар с попыткой уничтожения технического оборудования на аэродроме Чкаловский,

– отметил летчик-инструктор.

Убийство российского полковника

По словам полковника запаса ВСУ, под Москвой также ликвидировали полковника российской армии, который еще неделю назад был на фронте в Украине. Это начало действий наших разведок. В таких операциях задействованы все наши разведгруппы: ГУР, СВР, ССО, СБУ, ГПСУ, российские партизаны и группы освобождения России. Это уничтожение российских террористов, которые занимались геноцидом в Украине.

"И сейчас, и еще 15 – 20 лет после нашей победы будут уничтожаться все террористы, которые принимали участие в геноциде украинского народа. Это непосредственные исполнители и их командиры, разрабатывали системы управления войсками и отдавали приказы. Мы потеряли сотни тысяч жизней. Никто в живых этих террористов не оставит, и механизм их ликвидации понятен", – подчеркнул военный эксперт.