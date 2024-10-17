Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів, що Чкаловський аеродром називають "придворним".

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Аеродром Чкаловський

Світан зазначив, що на Чкаловському аеродромі сідають й обслуговуються борти перших облич Росії. Він іноді використовується в режимі приватного, тобто, це військово-цивільний аеродром. Декілька разів уже йшли на цей аеродром наші БпЛА. Заходили групи ГУР для виконання завдань, й однозначно працюють сили спротиву, які по аеродрому та по технічному обладнанню завдають удари.

Ми таке бачили й в Іркутську, й в Оренбурзі, й в Омську. Свого часу вихід нашої групи був для знищення Ту-22М3 за 600 кілометрів від України. Й ось удар зі спробою знищення технічного обладнання на аеродромі Чкаловський,

- зауважив льотчик-інструктор.

Убивство російського полковника

За словами полковника запасу ЗСУ, під Москвою також ліквідували полковника російської армії, який ще тиждень тому був на фронті в Україні. Це початок дій наших розвідок. У таких операціях залучені всі наші розвідгрупи: ГУР, СЗР, ССО, СБУ, ДПСУ, російські партизани та групи звільнення Росії. Це знищення російських терористів, які займались геноцидом в Україні.

"І зараз, і ще 15 – 20 років після нашої перемоги будуть знищуватись усі терористи, які брали участь у геноциді українського народу. Це безпосередні виконавці та їхні командири, що розробляли системи управління військами та віддавали накази. Ми втратили сотні тисяч життів. Ніхто в живих цих терористів не лишить, і механізм їх ліквідації зрозумілий", – наголосив військовий експерт.