В российских телеграм-каналах сообщают, что взрывы слышны именно в Ростове и Таганроге, информирует 24 Канал.
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Россияне жалуются в сети
В российских телеграм-каналах в 10:19 начали жаловаться, что в Ростове и Таганроге слышали звук, который похож на взрыв. На тот момент власти городов никак не комментировали ситуацию.
Впоследствии в других мониторинговых каналах отмечали, что все районы Таганрога слышали взрыв и грохот. "Также грохот слышали в Неклиновском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах, в Ростове, Батайске, Азове, Аксае, Чалтыре и даже в Зернограде!", – говорится в сообщении.
Примерно через 20 минут в российских телеграм-каналах все же появилась новая информация, где рассказали о реакции правительства в Ростовской области.
В правительстве Ростовской области сообщили, что, по данным диспетчерских служб, экстренного реагирования, не было событий. Также, по данным военных, ПВО не работала,
– заявляют в росмедиа.
В сети жители российских городов начали распространять видео, на которых слышны звуки взрывов.
Россияне жалуются из-за звуков, похожих на взрывы: смотрите видео
Россияне обнародуют видео, где слышны звуки, похожие на взрывы в Ростове утром: смотрите видео
"Для сравнения грохот, который слышен, когда самолет переходит на сверхзвук. Очень похож на то, что слышали сегодня в Ростове", – так подписали видео в сети.
В Белгородской и Курской областях жаловались на "хлопки"
- В ночь на 17 февраля в этих областях слышали громкие взрывы. Тогда жителей предупреждали о ракетной угрозе.
- Так, в 00:08 17 февраля сообщили о том, что громкие взрывы слышали в Строителе, что в Белгородской области. В течение следующих нескольких десятков минут в сети распространяли видео, на которых можно было увидеть и услышать, насколько громко в регионе.
- Впоследствии сообщали, что громко также было в Губкине, что в Белгородской области.
- В Курской области в 23:28 выложили видео, на котором можно услышать громкие взрывы. Местные жители сообщали о громких "хлопках" над Медвенским районом.
- Примерно через час губернатор Курской области Роман Старовойт уверял, что в регионе работает ПВО.