В російських телеграм-каналах повідомляють, що вибухи чути саме в Ростові та Таганрозі, інформує 24 Канал.
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Росіяни бідкаються у мережі
В російських телеграм каналах в 10:19 почали бідкатися, що у Ростові та Таганрозі чули звук, який схожий на вибух. На той момент влада міст ніяк не коментувала ситуацію.
Згодом у інших моніторингових каналах зазначали, що всі райони Таганрогу чули вибух та гуркіт. "Також гуркіт чули у Неклинівському, Матвєєво-Курганському та М'ясниківських районах, у Ростові, Батайську, Азові, Аксі, Чалтирі та навіть у Зернограді!", – йдеться в повідомленні.
Приблизно через 20 хвилин, в російських телеграм каналах все ж з'явилася нова інформація, де розповіли про реакцію уряду в Ростовській області.
В уряді Ростовської області повідомили, що, за даними диспетчерських служб, екстреного реагування, не було подій. Також, за даними військових, ППО не працювало,
– заявляють у росмедіа.
У мережі жителі російських міст почали поширювати відео, на яких чутно звуки вибухів.
Росіяни бідкаються через звуки, схожі на вибухи: дивіться відео
Росіяни оприлюднюють відео, де чути звуки, схожі до вибухів в Ростові зранку: дивіться відео
"Для порівняння гуркіт, який чути коли літак переходить на надзвук. Дуже схожий на те, що чули сьогодні у Ростові", – так підписали відео в мережі.
У Бєлгородській та Курській областях бідкалися на "хлопки"
- У ніч проти 17 лютого у цих областях чули гучні вибухи. Тоді жителів попереджали про ракетну загрозу.
- Так, о 00:08 17 лютого повідомили про те, що гучні вибухи чули у Строїтелі, що у Бєлгородській області. Упродовж наступних кількох десятків хвилин у мережі поширювали відео, на яких можна було побачити почути, наскільки гучно у регіоні.
- Згодом повідомляли, що гучно також було у Губкіні, що у Бєлгородській області.
- У Курській області о 23:28 виклали відео, на якому так можна почути гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про гучні "хлопки" над Медведівським районом.
- Приблизно через годину губернатор Курської області Роман Старовойт запевняв, що в регіоні працює ППО.