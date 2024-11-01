Там говорят, что якобы самолет "перешел на сверхзвуковую скорость". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о громких звуках в Ростовской области

О громких звуках в Ростовской области сообщали жители региона в местных телеграм-каналах. В сети распространяли кадры, которые показывают, что громкие звуки раздались где-то в 17:35 по местному времени.

На видео с камеры наблюдения можно услышать, как действительно раздался звук, похожий на взрыв. Его слышали вблизи населенного пункта Белая Калитва. Кроме того, после этих громких звуков начали также кричать и сигнализации у автомобилей.

В Ростовской области слышали громкие звуки: смотрите видео

Впоследствии местные власти поспешили успокоить жителей региона, мол, что громкие звуки связаны с тем, что "в небе самолет перешел в сверхзвуковой режим". Однако в комментариях россияне не слишком поверили этим словам.



Местные власти говорят, что в Ростовской области было громко, потому что "самолет перешел в сверхзвуковой режим" / Фото из телеграм-канала Supernova+

Более того, россияне утверждают, что их обманывают, и, что "правды никто никогда не узнает". Очевидно оккупанты уже подозревают, что их власть действительно что-то недоговаривает им.



Россияне не верят информации о версии со "сверхзвуковым самолетом" от местных властей / Фото из телеграм-канала Supernova+

К слову, интересным был день также и в Москве. Там аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно прекратили работу из-за угрозы атаки беспилотников. Более того, в аэропортах также вводили план "Ковер" для "перехвата дронов".