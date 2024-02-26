Оккупанты "совсем не паникуют": в Севастополе слышали 6 очень громких взрывов

Вечером 26 февраля крайне неспокойно оккупантам в Севастополе. Говорят, там прозвучала целая череда взрывов.

Информация об этом появилась в местных пабликах, пишет 24 Канал. Там за считанные минуты успели разогнать немаленькую панику, ведь в Севастополе было громко.

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Слышали 5 – 6 взрывов

Итак, около 19:40 появилось сообщение о том, что в Севастополе очень громко. Через какую-то минуту поступила информация, что на остряках – микрорайоне в городе – слышали сильные "хлопки". Известно, что насчитали 5 – 6 взрывов. Тогда же написали, что ожидают официальную информацию.

Вскоре местных жителей поспешили успокоить. Мол, паниковать не стоит, ведь это якобы работают вооруженные силы России. Вся эта эпопея состоялась в пределах 5 минут.

Как отмечают в паблике "Крымский ветер", громко бахкало в Севастополе в районе Казачьей бухты.

Взрывы слышали в районе Казачьей бухты: смотрите видео

В 20:22 так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил известить жителей. Мол, Черноморский флот якобы проводит профилактические мероприятия для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. И что якобы запланировано гранатометание с катеров.

"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – написал он.

26 февраля – 10 годовщина оккупации Крыма

В своем вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что для Украины этот день особенный. Ведь мы вспоминаем события 2014 года. В эти дни 10 лет назад враг осуществил оккупацию полуострова Крым. Тогда же и определялось, какой будет дальнейшая судьба как международной безопасности, так и международных отношений.

Все началось именно с Крыма – этот российский реваншизм, эта российская война. И именно там, в Крыму, российское зло должно потерпеть ключевое поражение. Мы уже достигли значительных результатов в Черном море. Работаем для того, чтобы достичь необходимых результатов в небе и на земле в Крыму. И я благодарен всем партнерам, которые помогают,

– отметил президент.

Буданов анонсировал новые "сюрпризы" в Крыму

Глава ГУР МО отметил, что для успешной обороны, а также контрнаступления наше государство должно контролировать акваторию Черного моря, а также присутствовать на полуострове Крым.

Поставленные задачи выполнены: Россия потеряла четверть своих кораблей и вынуждена была выводить свой флот на побережье Кавказа, передислоцировать авиацию, потому что аэродромы и военные объекты Крыма постоянно находятся под нашим огневым воздействием,

– сказал Буданов.

Как добавил он, "нашими успехами мы чрезвычайно обязаны жителям украинского Крыма". Как отметил Буданов, они не только усилили сопротивление российским захватчикам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее соответствующую информацию передавать украинским защитникам.

Глава украинской разведки добавил, что врагов ожидают новые "сюрпризы". Поэтому он дал рекомендацию гражданскому населению, чтобы оно не пользовалось так называемым Крымским мостом.