Оккупантам не устают напоминать, что в Крыму они временно. Именно поэтому на полуострове на регулярной основе раздаются взрывы. Не стало исключением 28 марта, когда местные жители слышали характерные звуки в Севастополе, передает 24 Канал ссылаясь на местные СМИ.

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Уже не работа ПВО, а тренировки

Так называемый "губернатор" в Севастополе Михаил Развожаев попытался хоть как-то успокоить местных, готовых включать панический режим в любой момент. Он заметил, что "громкие звуки", звучащие в центре города, – тренировка ПВО. Местный князек добавил, что в Севастополе вроде бы все спокойно.

Заметим, что тренировки затянулись. Они были и 27 марта. Тогда Развожаев опубликовал такое же сообщение. Впоследствии он отметил, что громкие звуки – якобы профилактическая работа военных в бухте Севастополя. Мол, ее делают, чтобы противодействовать подводным диверсиям. Это его так сильно испугали дроны, недавно атаковавшие полуостров.

Хотим напомнить, что сколько бы россияне не "тренировали" свою ПВО, все мы видели ее "эффективность". Особенно на военных аэродромах. Так что может продолжать в том же духе. Это никак не повлияет на планы по освобождению Крыма и других территорий, захваченных врагом.

В Крыму будет длительный сезон "хлопка"

Это подчеркнула спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона. Она отметила, что Силы обороны обещают не дать оккупантам спокойно дышать ни в одном уголке полуострова Крым.

Им не будет покоя ни в одной точке временно оккупированного Крыма, потому что мы очень серьезно настроены вернуть наши территории и вернуться к границам 1991 года.

– сказала спикера.

Оккупанты это прекрасно понимают. Министр транспорта России Виталий Савельев уже доложил Владимиру Путину об усилении охраны Крымского моста. Это планируют сделать перед стартом летнего сезона.

Савельев, конечно же, объяснил соответствующее решение якобы усилением потока туристов. Мы вот не уверены, что россияне ринутся в Крым после всех этих взрывов. Поэтому убеждены, что реальность несколько иная. Он банально боится, что летом "хлопок" на Крымском мосту неизбежен. Мы же напомним, что Крымский мост слишком цел. Поэтому надеемся, что вскоре это изменится. И сам полуостров вернется в состав Украины.