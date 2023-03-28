Окупантам не втомлюються нагадувати, що у Криму вони тимчасово. Саме тому на півострові на регулярній основі лунають вибухи. Не стало винятком 28 березня, коли місцеві мешканці чули характерні звуки у Севастополі, передає 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Уже не робота ППО, а тренування

Так званий "губернатор" Севастополі Міхаіл Развожаєв спробував бодай якось заспокоїти місцевих, які готові вмикати панічний режим у будь-який момент. Він зауважив, що "гучні звуки", які лунають у центрі міста, – тренування ППО. Місцевий князьок додав, що у Севастополі буцімто все спокійно.

Зауважимо, що "тренування" затягнулися. Вони були і 27 березня. Тоді Развожаєв опублікував таке ж повідомлення. Згодом він зазначив, що гучні звуки – буцімто профілактична робота військових у бухті Севастополя. Мовляв, її роблять, щоби протидіяти підводним диверсіям. Це його так сильно налякали дрони, які нещодавно атакували півострів.

Хочемо нагадати, що скільки б росіяни не "тренували" свою ППО, усі ми бачили її "ефективність". Особливо на військових аеродромах. Тож може продовжувати у тому ж дусі. Це аж ніяк не вплине на плани зі звільнення Криму та інших територій, захоплених ворогом.

У Криму буде тривалий сезон "бавовни"

На цьому наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону. Вона зауважила, що Сили оборони обіцяють не дати окупантам спокійно дихати у жодному куточку півострова Крим.

Їм не буде спокою в жодній точці тимчасово окупованого Криму, тому що ми дуже серйозно налаштовані повернути наші території та повернутися до кордонів 1991 року,

– сказала речниця.

Окупанти це чудово розуміють. Тож міністр транспорту Росії Віталій Савельєв уже доповів Владіміру Путіну про посилення охорони Кримського мосту. Це планують зробити перед стартом літнього сезону.

Савельєв, звичайно ж, пояснив відповідне рішення буцімто посиленням потоку туристів. Ми от не впевнені, що росіяни ринуть до Криму після усіх цих вибухів. Тож переконані, що реальність то дещо інша. Він банально боїться, що влітку "бавовна" на Кримському мосту неминуча. Ми ж нагадаємо, що Кримський міст аж надто цілий. Тож маємо надію, що невдовзі це зміниться. Та й сам півострів повернеться до складу України.