Тревогу в городе не объявляли. Так называемая местная власть сообщает, что это плановые учения.
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Что известно о взрыве в Севастополе
По информации от местного жителя, был слышен громкий звук взрыва со стороны бухт. Он заметил, что тревогу не объявляли ни перед, ни после взрыва.
Так называемый губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что громкие звуки являются якобы тренировкой Черноморского флота России с противоподводно-диверсионным обеспечением, в частности с применением стрелкового оружия.
Он также отметил, что также запланированы учения в различных воинских частях города ориентировочно до 17:00.
Известно, что утром 27 февраля в Севастополе уже звучали подобные взрывы. Тогда Развожаев рассказывал ту же историю.
Взрывы в Крыму: последние новости
- Известно, что в течение 27 февраля в Севастополе люди жаловались на звуки взрывов в течение дня. У местных от взрывов дрожали стекла. Местные власти уверяют, что бояться нечего и это якобы ведет учения российских военных.
- Днем ранее в городе также было неспокойно. Вечером этого дня начала появляться информация, что в городе слышны громкие взрывы. Зафиксировано 5-6 взрывов, но их точные причины остаются неизвестными.
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что успешные действия ВСУ и разведки в Крыму стали возможными благодаря активной поддержке местного населения. Он отметил его роль в усилении сопротивления оккупантам и указал на способность эффективно отслеживать ситуацию на полуострове и оперативно передавать эту информацию украинским защитникам.