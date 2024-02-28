Тривогу у місті не оголошували. Так звана місцева влада повідомляє, що це планові навчання.

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Що відомо про вибух у Севастополі

За інформацією від місцевого жителя, було чутно гучний звук вибуху зі сторони бухт. Він зауважив, що тривогу не оголошували ні перед, ні після вибуху.

Так званий губернатор міста Міхаіл Развожаєв розповів, що гучні звуки є нібито тренуванням Чорноморського флоту Росії з протипідводно-диверсійним забезпеченням, зокрема із застосуванням стрілецької зброї.

Він також зазначив, що також заплановані навчання в різних військових частинах міста орієнтовно до 17:00.

Відомо, що вранці 27 лютого у Севастополі вже звучали подібні вибухи. Тоді Развожаєв розповідав ту саму історію.

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