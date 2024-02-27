Ці "санкції" з боку українських сил вже приносять результат. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що Росія ввела заборону на експорт нафтопродуктів.
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Потрібно продовжувати завдавати ударів
За останніми даними, у січні 2024 року Росія зменшила експорт нафтопродуктів, зокрема бензину – на 37%, дизельного пального – на 23%.
Це і є ті довготривалі наслідки ударів по НПЗ Росії,
– наголосив ексспівробітник СБУ.
Крім того, з 1 березня і протягом 6 місяців Росія запроваджує обмеження на експорт нафтопродуктів за межі її території. Це не стосується країн, що входять до складу Євразійського економічного союзу, зокрема Південну Осетію, Абхазію, Монголію та Узбекистан. Росія продовжить виконувати свої зобов'язання щодо цих партнерів.
СБУ та ГУР готували та застосовували морські дрони проти російського флоту та здійснили низку блискучих операцій. Так само Україна зараз накопичила велику кількість дронів типу "Шахед", про що говорив міністр Олександр Камишін, і тому гіпотетично найближчі місяці можемо завдати серйозних ударів по російській паливній інфраструктурі,
– зауважив Ступак.
Наслідки ударів по НПЗ Росії матимуть велике значення та потужну дію. Завдяки цьому вже скорочується експорт нафтопродуктів, а це означає, що менше грошей поступить до російського бюджету, буде бракувати коштів на виплати зарплат мобілізованим та найманцям, на закупівлю різноманітного військового обладнання тощо.
"Тому не можна зупинятися та потрібно продовжувати постійно завдавати ударів по нафтопереробних підприємствах, нафтових терміналах, щоб на європейській частині Росії вони не працювали щонайменше декілька місяців", – відзначив Іван Ступак.
Що відомо заборону експорту бензину з Росії
- Влада країни-агресорки з 1 березня забороняє продаж за кордон російського бензину. Обмеження діятиме впродовж 6 місяців. В російському уряді пояснили, що ці дії мають "нівелювати зростання попиту у весняний та літній періоди, а також під час планових ремонтів НПЗ".
- Водночас таку заборону Росія здійснювала у вересні 2023 року. Пояснення запровадження таких обмежень були подібними – "стабілізація ситуації на внутрішньому ринку" та "зниження ціни для споживачів". Проте аналітики пояснювали такі обмеження росіян дефіцитом пального через ремонт нафтопереробних підприємств та витрати на війну.