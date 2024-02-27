Эти “санкции” со стороны украинских сил уже приносят результат. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что Россия начала сокращать экспорт нефтепродуктов.

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Нужно продолжать наносить удары

По последним данным, в январе 2024 года Россия уменьшила экспорт нефтепродуктов, в частности бензина – на 40%, дизельного топлива – на 23%.

Это и есть те долговременные последствия ударов по НПЗ России,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, с 1 марта и в течение 6 месяцев Россия вводит ограничения на экспорт нефтепродуктов за пределы ее территории. Это не касается стран, входящих в состав Евразийского экономического союза, в частности Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан. Россия продолжит выполнять свои обязательства в отношении этих партнеров.

СБУ и ГУР готовили и применяли морские дроны против российского флота и осуществили ряд блестящих операций. Так же Украина сейчас накопила большое количество дронов типа "Шахед", о чем говорил министр Александр Камышин, и поэтому гипотетически ближайшие месяцы можем нанести серьезные удары по российской топливной инфраструктуре,

– отметил Ступак.

Обратите внимание! Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина почти догнала Россию в производстве собственных дронов-камикадзе. Они имеют очень схожие параметры с иранскими "Шахедами", которые применяет Россия для ударов по нашей территории. По словам Камышина, на 2024 год украинские "способности произвести такие дроны уже ничем не уступают России".

Последствия ударов по НПЗ России будут иметь большое значение и мощное действие. Благодаря этому уже сокращается экспорт нефтепродуктов, а это значит, что меньше денег поступит в российский бюджет, будет не хватать средств на выплаты зарплат мобилизованным и наемникам, на закупку различного военного оборудования и тому подобное.

"Поэтому нельзя останавливаться и нужно продолжать постоянно наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтяных терминалах, чтобы на европейской части России они не работали минимум несколько месяцев", – отметил Иван Ступак.

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