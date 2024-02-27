Эти “санкции” со стороны украинских сил уже приносят результат. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что Россия начала сокращать экспорт нефтепродуктов.
Важно Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?
Нужно продолжать наносить удары
По последним данным, в январе 2024 года Россия уменьшила экспорт нефтепродуктов, в частности бензина – на 40%, дизельного топлива – на 23%.
Это и есть те долговременные последствия ударов по НПЗ России,
– отметил экс-сотрудник СБУ.
Кроме того, с 1 марта и в течение 6 месяцев Россия вводит ограничения на экспорт нефтепродуктов за пределы ее территории. Это не касается стран, входящих в состав Евразийского экономического союза, в частности Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан. Россия продолжит выполнять свои обязательства в отношении этих партнеров.
СБУ и ГУР готовили и применяли морские дроны против российского флота и осуществили ряд блестящих операций. Так же Украина сейчас накопила большое количество дронов типа "Шахед", о чем говорил министр Александр Камышин, и поэтому гипотетически ближайшие месяцы можем нанести серьезные удары по российской топливной инфраструктуре,
– отметил Ступак.
Последствия ударов по НПЗ России будут иметь большое значение и мощное действие. Благодаря этому уже сокращается экспорт нефтепродуктов, а это значит, что меньше денег поступит в российский бюджет, будет не хватать средств на выплаты зарплат мобилизованным и наемникам, на закупку различного военного оборудования и тому подобное.
"Поэтому нельзя останавливаться и нужно продолжать постоянно наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтяных терминалах, чтобы на европейской части России они не работали минимум несколько месяцев", – отметил Иван Ступак.
Что известно о запрете экспорта бензина из России
- Власти страны-агрессора с 1 марта запрещают продажу за границу российского бензина. Ограничение будет действовать в течение 6 месяцев. В российском правительстве объяснили, что эти действия должны "нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды, а также во время плановых ремонтов НПЗ".
- В то же время такой запрет Россия осуществляла в сентябре 2023 года. Объяснения введения таких ограничений были подобными – "стабилизация ситуации на внутреннем рынке" и "снижение цены для потребителей". Однако аналитики объясняли такие ограничения россиян дефицитом горючего из-за ремонта нефтеперерабатывающих предприятий и расходов на войну.