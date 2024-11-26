Но в то же время это самые страшные санкции против России. Это 24 Каналу отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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"Здесь есть один маленький нюанс. Все это действительно приведет к падению цен на газ и нефть. Мы понимаем, что для России это самые страшные санкции, которые только могут быть", – подчеркнул он.

К слову, доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач объяснил, что если Дональд Трамп снизит цену на нефть, то российский бюджет потеряет треть поступлений. Нефтяная промышленность может стать убыточной отраслью для страны-агрессора. Были дискуссии о сумме до 40 долларов за баррель нефти, а это катастрофическая ситуация для экономики России.

Каким может быть "мирный план" Трампа

Александр Леонов убежден, что "мирный план" Трампа не будет настаивать на капитуляции Украины, о чем мечтают в Кремле. Первая причина – когда Джо Байден стал президентом, он вывел войска из Афганистана. Ему это вспоминали как катастрофу. Если Трамп откажется от Украины, то это будет позор для него, но в десять раз больше.

Второй момент – в СМИ пишут, что Трамп может предложить Москве отказаться от союза с Китаем, тогда он якобы прекратит помощь Украине. Однако Россия настолько зависима от Пекина, что не сможет этого сделать. Поэтому это лишь предположение в западных медиа.

Сейчас администрация действующего лидера Джо Байдена позволила Украине бить по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS. В некоторых западных медиа звучат предположения, что это решение могло быть согласовано с Дональдом Трампом.

Сейчас продолжается дискуссия о том, чтобы предоставить в Украину крылатые ракеты JASSM. Сейчас парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине ракеты, которые били бы более чем на 1 тысячу километров. Фактически все это идет к тому, что повышаются ставки,

– сказал директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Сейчас у Владимира Путина почти не осталось возможностей для того, чтобы эскалировать ситуацию. Последними были войска КНДР против Украины и ядерные угрозы. А вот у Запада есть множество инструментов влияния: от экономических санкций до военной помощи Украине.