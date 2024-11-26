Але водночас це найстрашніші санкції проти Росії. Це 24 Каналу зауважив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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"Тут є один маленький нюанс. Усе це дійсно призведе до падіння цін на газ та нафту. Ми розуміємо, що для Росії це найстрашніші санкції, які тільки можуть бути", – підкреслив він.

До слова, доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач пояснив, що якщо Дональд Трамп знизить ціну на нафту, то російський бюджет втратить третину надходжень. Нафтова промисловість може стати збитковою галуззю для країни-агресорки. Були дискусії про суму до 40 доларів за барель нафти, а це катастрофічна ситуація для економіки Росії.

Яким може бути "мирний план" Трампа

Олександр Леонов переконаний, що "мирний план" Трампа не буде наполягати на капітуляції України, про що мріють у Кремлі. Перша причина – коли Джо Байден став президентом, він вивів війська з Афганістану. Йому це згадували як катастрофу. Якщо Трамп відмовиться від України, то це буде ганьба для нього, але удесятеро більша.

Другий момент – у ЗМІ пишуть, що Трамп може запропонувати Москві відмовитись від союзу з Китаєм, тоді він нібито припинить допомогу Україні. Однак Росія настільки залежна від Пекіна, що не зможе цього зробити. Тому це лише припущення у західних медіа.

Зараз адміністрація чинного лідера Джо Байдена дозволила Україні бити по Росії американськими далекобійними ракетами ATACMS. У деяких західних медіа лунають припущення, що це рішення могло бути узгоджене з Дональдом Трампом.

Зараз триває дискусія про те, щоб надати в Україні крилаті ракети JASSM. Зараз парламентська асамблея НАТО закликала надати Україні ракети, які били б на понад 1 тисячу кілометрів. Фактично все це йде до того, що підвищуються ставки,

– сказав директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Зараз у Владіміра Путіна майже не залишилось можливостей для того, щоб ескалувати ситуацію. Останніми були війська КНДР проти України та ядерні погрози. А ось у Заходу є безліч інструментів вплину: від економічних санкцій до військової допомоги Україні.