Россияне атаковали Шостку в Сумской области: что известно о разрушениях

Россия продолжает атаковать Сумскую область. Утром субботы, 26 апреля, взрывы прогремели в Шостке.

Об этом Суспильному сообщил городской голова Николай Нога, передает 24 Канал. По предварительной информации, в Шосткинской общине есть повреждения.

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Враг атаковал Шостку

О взрывах в городе журналисты сообщили в 10:11. Воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 09:25 до 11:17.

Позже в Укрзализныце сообщили, что в связи с активными обстрелами на перегоне Маковое – Ямполь в Шосткинской общине отменили курсирование пригородного поезда "Терещенская – Неплюево – Терещенская".

Также там ограничили маршрут поезда "Конотоп – Неплюево – Конотоп" до станции Маково.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Напомним, ночью противник атаковал беспилотниками Днепропетровскую область. В многоэтажке возник пожар, погиб мужчина. Кроме того, пострадали 6 человек, среди них – 11-летний ребенок и женщина в тяжелом состоянии.