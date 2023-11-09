Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что попадания по Скадовску было очень точным. Хотя россияне убеждают, что их ПВО якобы сбила все ракеты, но известно, что тела погибших оккупантов уже увезли в морг.

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Куда именно попали

Россияне совершили большую ошибку, когда не позволили эвакуировать людей из Мариуполя. Теперь наши граждане разместились на оккупированной территории, а также на территории России. Они могут сообщать важную информацию, а о некоторых фактах украинской стороне становится известно даже быстрее, чем пропагандистским СМИ.

Такая же ситуация в Скадовске, расположенном далеко от линии фронта. По словам Андрющенко, уже доходит информация, что в атакованном здании базировалось ФСБ. Также оккупанты сразу начали скрывать свои потери.

Сначала говорили об отеле "Лотос", но это здание, которое рядом. Хотя, учитывая размеры Скадовска, все близко. Наши источники говорят, что там жили ФСБшники, неизвестно насколько это правда, но понимаю, что ради простых офицеров никто бы не тратил российскую ПВО,

– рассказал Петр Андрющенко.

Он добавил, что "Лотос" – это бывшее здание колхоза. Впоследствии его переоборудовали в гостиницу. Хотя такие функции оно давно не выполняло, на самом деле там размещали российских оккупантов.

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Сколько жертв среди оккупантов

Россияне не сообщают о потерях или их умаляют, поэтому цифры постоянно менялись. Пока известно о 15 раненых и 5 погибших. Мониторинг российских телеграм-каналов подтверждает, что оккупанты в панике.

Для российских спецслужб, руководства, офицерского состава очень характерно размещаться в схожих гостиницах, зданиях, которые расположены чуть дальше других. В Мариупольском районе мы видим такую же ситуацию,

– добавил Андрющенко.

Также поражает ювелирность работы наших Вооруженных Сил. От здания почти ничего не осталось, но забор и ворота целые.

"Наши Вооруженные Силы работают очень хорошо, в очередной раз доказывая цивилизационную разницу между россиянами и украинцами", – подытожил советник городского головы Мариуполя.

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