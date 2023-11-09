Около полудня 9 ноября враг открыл огонь по Корабельному району города.

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Сколько человек пострадало

В результате российской атаки погиб 72-летний мужчина. Когда оккупанты начали обстрелы, погибший как раз находился на балконе своей квартиры. Также ранения получил 74-летний мужчина, который во время обстрела стоял в подъезде дома – его госпитализировали с поврежденной ногой.

Еще двое мужчин, 21 и 64 года, получили ранения средней степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

Также в результате удара по учебному заведению получил травмы 39-летний волонтер. Сейчас он тоже находится в больнице.

Повреждены церковь и жилые дома

По словам головы ОВА Александра Прокудина, вражеским огнем повреждены четыре многоквартирных дома, помещение пункта несокрушимости, образовательное заведение и гаражи.

Также "прилетело" по местной церкви / Фото МВД

Последствия обстрела Корабельного района Херсона: видео Прокудин

Оккупанты ударили по Украине Х-59 и Х-31

В ночь на 9 ноября россияне запустили по Украине две ракеты Х-59 и Х-31. Ракету Х-59 сбили силами ПВО над Днепропетровщиной. Напомним, ночью воздушную тревогу объявляли для Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей.

Кроме того, враг не прекращал обстрелы Никопольщины. Так, оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкому обществу. К счастью, погибших и раненых нет.