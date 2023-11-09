Близько опівдня 9 листопада ворог відкрив вогонь по Корабельному району міста.

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Скільки людей постраждало

Унаслідок російської атаки загинув 72-річний чоловік. Коли окупанти почали обстріли, загиблий якраз перебував на балконі своєї квартири. Також поранень зазнав 74-річний чоловік, який під час обстрілу стояв у підʼїзді будинку – його госпіталізували з ушкодженою ногою.

Ще двоє чоловіків, 21 та 64 роки, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу.

Також внаслідок удару по освітньому закладу отримав травми 39-річний волонтер. Зараз він теж перебуває у лікарні.

Пошкоджено церкву і житлові будинки

За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, ворожим вогнем пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі.

Також "прилетіло" по місцевій церкві / Фото МВС

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Окупанти вдарили по Україні Х-59 та Х-31

У ніч проти 9 листопада росіяни запустили по Україні дві ракети Х-59 та Х-31. Ракету Х-59 збили силами ППО над Дніпропетровщиною. Нагадаємо, що вночі повітряну тривогу оголошували для Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей.

Крім того, ворог не припиняв обстріли Нікопольщини. Так, окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді. На щастя, загиблих та поранених немає.