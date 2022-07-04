Это очень критично для оккупантов, – Жданов об уничтожении российских складов с боеприпасами

Подразделения ВСУ приближаются к своеобразному рекорду – двум десяткам уничтоженных вражеских складов с боеприпасами. Это серьезно снижает боеспособность российских оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Потери складов боеприпасов – очень критичны для российских захватчиков.

Важно Россия не может сформировать новые резервные батальоны, – военный эксперт Жданов

ВСУ чрезвычайно успешно действуют в этом направлении

Подразделения ВСУ часто уничтожают не просто склады боеприпасов, но и целые военные базы – например, в Снежном или Мелитополе. Там прячут не только снаряды, но и технику, топливо и т.д. Интересно, что на аэродроме во временно оккупированном Мелитополе до сих пор не потушили пожар, хотя ВСУ нанесли удар еще в воскресенье ночью.

Военный эксперт подчеркивает, что такие обстрелы чрезвычайно эффективны. Боеспособность некоторых группировок российских оккупантов серьезно снижается.

Мы очень эффективно сегодня снижаем боеспособность тех частей, которые находятся на передовой. Они вынуждены будут начинать следующие боевые действия фактически с колес. То, что привезли – то и тратим. Накоплений у них в Украине все меньше и меньше, – отметил Олег Жданов.

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Россияне воюют как во Второй мировой – и это их проблема

Важно, что подразделениям ВСУ удается взрывать железнодорожное сообщение. А Россия как раз не может воевать без железной дороги.

Оккупанты тратят много боеприпасов, возят множество техники и вооружения – такие грузы невозможно перевезти на машинах. Здесь нужна железная дорога, но ВСУ делают все, чтобы россияне не смогли ею воспользоваться.