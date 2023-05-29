Взрывы слышали в Хмельницкой и Львовской областях – отработала ПВО

Во время воздушной тревоги ночью 29 мая взрывы слышали в Хмельницкой области и Львовской области. По сообщению областной военной администрации, в регионах работают силы противовоздушной обороны.

Первая информация о взрывах в Хмельницкой области появилась в 3 утра в местных пабликах. ОВА подтвердила их. Известно, что во Львовской области звуки взрывов местные начали слышать примерно с половиной четвертого утра.

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Взрывы во Львовской и Хмельницкой областях: что произошло

Очередная массированная комбинированная атака России на украинские земли началась ночью 29 мая. Запад Украины стал одним из ее центров, поэтому там в нескольких областях активно работали силы ПВО.

Местные сообщили о звуках взрывов примерно в 3 утра, через несколько десятков минут информацию подтвердили власти.

В частности, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что "на Львовщине работает ПВО". Он сразу призвал к необходимому: "Не публикуйте никакой информации. Оставайтесь в укрытиях!"

Он сразу призвал к необходимому: "Не публикуйте никакой информации. Оставайтесь в укрытиях!" Также Хмельницкая ОВА в телеграме написала, что "в области раздались звуки взрывов". Областные власти призвали к тому, что люди уже должны знать без памяти: "Не снимайте работу сил ПВО и до завершения тревоги оставайтесь в укрытиях!"

Обратим внимание, что этой ночью взрывы слышали жители многих регионов. Россияне сначала запустили волны "Шахедов", поэтому вскоре после полуночи ПВО заработала в Одесской области, Винницкой и Киевской областях.

Через несколько часов после начала суток 29 мая в воздушное пространство Украины зашли вражеские ракеты. Они некоторое время кружили, пытаясь обойти наши силы ПВО, и в конце концов нацелились на Киев и Запад нашего государства.

по состоянию на 4 часа утра воздушная тревога в Украине продолжается, хотя мониторинговые паблики в телеграме уже сообщают, что новых угроз нет, ПВО отработала, сейчас продолжается доразведка.