Удар беспилотником по больнице в Сумах: жуткие фото последствий обстрела

Российская армия поздно вечером 18 марта нанесла удар по одному из медицинских учреждений в Сумах. Там возник пожар, есть повреждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС, Сумскую ОВА и Суспильное.

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Что известно о последствиях российского удара по больнице в Сумах

В ГСЧС рассказали, что спасатели оперативно ликвидировали обнаруженные очаги горения в результате вражеского удара по больнице в Сумах. Кроме того, была проведена эвакуация 147 пациентов больницы, из которых 9 маломобильных граждан.

Также взрывной волной повреждено помещение детского медицинского учреждения. К счастью, никто из людей не пострадал,

– написали в ГСЧС.

Последствия российского обстрела больницы в Сумах 18 марта / Фото ГСЧС

Директор Сумской областной больницы Владимир Горох рассказал журналистам Суспильного, что из-за вражеского удара беспилотника в медицинском учреждении повреждена кровля и коммуникации на чердаке. Также повреждения получили 4 отделения, расположенных на пятом этаже.

Пациентов, которые нуждаются в постоянном мониторинге, перевели в другие здания медучреждения.

Пациентов из больницы из-за последствий вражеской атаки эвакуировали / Фото Суспильного

Еще одно медучреждение пострадало в области

В Сумской ОВА также рассказали, что 19 марта враг атаковал беспилотниками больницу в Краснопольской общине области. Всего было зафиксировано 6 взрывов.

Предварительно люди не пострадали. В момент взрыва пациенты и персонал находились в укрытии,

– говорится в сообщении.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей и полиции 60 человек (среди которых и маломобильные) были эвакуированы в защищенные места.

"В результате атаки россиян помещение больницы претерпело значительные разрушения. Поврежден служебный автомобиль ГСЧС. Ликвидация последствий продолжается", – резюмировали в ОВА.