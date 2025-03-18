Удар беспилотником по больнице в Сумах: жуткие фото последствий обстрела
- 18 марта российская армия нанесла удар по больнице в Сумах, что повлекло пожар и повреждения. 147 пациентов были эвакуированы без пострадавших.
- 19 марта беспилотники атаковали больницу в Краснопольской общине Сумской области. Персонал и пациенты были в укрытии, пострадавших нет.
- В результате атак повреждена инфраструктура больниц, включая кровлю и коммуникации, а также служебный автомобиль ГСЧС. Продолжается ликвидация последствий.
Российская армия поздно вечером 18 марта нанесла удар по одному из медицинских учреждений в Сумах. Там возник пожар, есть повреждения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС, Сумскую ОВА и Суспильное.
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Что известно о последствиях российского удара по больнице в Сумах
В ГСЧС рассказали, что спасатели оперативно ликвидировали обнаруженные очаги горения в результате вражеского удара по больнице в Сумах. Кроме того, была проведена эвакуация 147 пациентов больницы, из которых 9 маломобильных граждан.
Также взрывной волной повреждено помещение детского медицинского учреждения. К счастью, никто из людей не пострадал,
– написали в ГСЧС.
Последствия российского обстрела больницы в Сумах 18 марта / Фото ГСЧС
Директор Сумской областной больницы Владимир Горох рассказал журналистам Суспильного, что из-за вражеского удара беспилотника в медицинском учреждении повреждена кровля и коммуникации на чердаке. Также повреждения получили 4 отделения, расположенных на пятом этаже.
Пациентов, которые нуждаются в постоянном мониторинге, перевели в другие здания медучреждения.
Пациентов из больницы из-за последствий вражеской атаки эвакуировали / Фото Суспильного
Еще одно медучреждение пострадало в области
В Сумской ОВА также рассказали, что 19 марта враг атаковал беспилотниками больницу в Краснопольской общине области. Всего было зафиксировано 6 взрывов.
Предварительно люди не пострадали. В момент взрыва пациенты и персонал находились в укрытии,
– говорится в сообщении.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей и полиции 60 человек (среди которых и маломобильные) были эвакуированы в защищенные места.
"В результате атаки россиян помещение больницы претерпело значительные разрушения. Поврежден служебный автомобиль ГСЧС. Ликвидация последствий продолжается", – резюмировали в ОВА.