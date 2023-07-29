Будут выглядывать Карлсона: после взрывов в Таганроге силовики должны всматриваться в небо

В России 28 июля было "тревожненько". В Таганроге прогремели взрывы. После этого в стране-террористке приняли традиционно "гениальное" (спойлер – нет) решение.

В частности, чудесами креатива отличаются власти Ростова-на-Дону. Там стражам порядка приказали просто всматриваться в небо.

Обратите внимание Таганрог накрыло "хлопком" – неподалеку от авиабазы и порта: где расположен город на карте

Говорят, если очень долго всматриваться в небо можно увидеть Карлсона. Возможно, российские пропагандисты хотят снять его в своих роликах. Теперь раз в 15 минут силовики страны-террористки должны всматриваться в небо. Более того, результаты фантастических наблюдений нужно вносить в журнал.

Взрывы в Таганроге – главное

Вторая половина пятницы оказался очень тревожным для российских оккупантов. В Таганроге раздались взрывы. Сообщают, что один из них был очень мощным, второй – немного слабый. На месте инцидента образовалась воронка 5 на 5 метров.

Всего сообщалось о более 10 пострадавших. Многим из них понадобилась госпитализация. Жертв, обычно для Росси, нет. Впоследствии в минобороны страны-террористки заявили о ракетах и признали, что россияне сами их сбили над городом. Удивительно логическое решение. Что ж, если силовики будут всматриваться в небо, волноваться гражданам страны-террористки не о чем. Все – под контролем.