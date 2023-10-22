Об этом сообщают иранские оппозиционные СМИ. По предварительным данным, взрывы могли устроить повстанческие силы, действующие в столице Ирана, передает 24 Канал.
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Что известно о взрывах в Иране
Оппозиционные иранские медиа обнародовали видео, где слышно несколько мощных взрывов, прогремевших в Тегеране. После взрывов у автомобилей, припаркованных рядом с местом происшествия, сработали сигнализации.
В Тегеране раздались мощные взрывы: смотрите видео
По предварительным данным, говорится о здании, расположенном на Северо-востоке Тегерана. Там на момент взрыва находились подразделения вооруженных сил Ирана – Корпуса стражей исламской революции.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди иранских боевиков или повреждения здания, где раздался взрыв. Кроме того, иранские власти пока не комментировали взрывы в здании Корпуса стражей исламской революции.
Последний раз в Иране были взрывы в январе 2023 года
- В Иране ночью 29 января раздались несколько мощных взрывов на военных объектах страны. Во власти заявили о возможной атаке дронами иранских объектов.
- Громкие звуки взрывов подтвердили у минобороны Ирана, на сайте которого на короткое время появилось сообщение о событиях в стране. В министерстве отмечали, что ущерб от нанесенных ударов якобы невелик.
- Взрывы также звучали и 30 января. По предварительным данным, тогда в городе Мехабад звучали взрывы после гула самолетов, а также возник мощный пожар, а по колонне Корпуса стражей исламской революции нанесли удар на границе Сирии и Ирака.
- В издании Al Arabya заявили, что к обстрелу возможно причастны Военно-морские силы Соединенных Штатов, которые могли атаковать склад, где хранились баллистические ракеты. Некоторые СМИ также говорили о причастности к этим атакам Израиля, который мог начать свою военную операцию.