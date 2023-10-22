Об этом сообщают иранские оппозиционные СМИ. По предварительным данным, взрывы могли устроить повстанческие силы, действующие в столице Ирана, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Иране

Оппозиционные иранские медиа обнародовали видео, где слышно несколько мощных взрывов, прогремевших в Тегеране. После взрывов у автомобилей, припаркованных рядом с местом происшествия, сработали сигнализации.

В Тегеране раздались мощные взрывы: смотрите видео

По предварительным данным, говорится о здании, расположенном на Северо-востоке Тегерана. Там на момент взрыва находились подразделения вооруженных сил Ирана – Корпуса стражей исламской революции.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди иранских боевиков или повреждения здания, где раздался взрыв. Кроме того, иранские власти пока не комментировали взрывы в здании Корпуса стражей исламской революции.

Последний раз в Иране были взрывы в январе 2023 года