Про це повідомляють опозиційні іранські ЗМІ. За попередніми даними, вибухи могли влаштувати повстанські сили, що діють у столиці Ірану, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Ірані

Опозиційні іранські медіа оприлюднили відео, де чутно кілька потужних вибухів, які пролунали у Тегерані. Після вибухів в автівок, що були припарковані поруч із місцем події, спрацювали сигналізації.

У Тегерані пролунали потужні вибухи: дивіться відео

За попередніми даними, мовиться про будівлю, розташовану на Північному Сході Тегерана. Там на момент вибуху перебували підрозділи збройних сил Ірану – Корпусу вартових ісламської революції.

Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі серед іранських бойовиків або пошкодження будівлі, де пролунав вибух. Крім того, іранська влада поки що не коментувала вибухи у будівлі Корпусу вартових ісламської революції.

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