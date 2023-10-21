Такою думкою із 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман. Він переконаний, що конфлікт на Близькому Сході не заспокоїться найближчим часом.

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Якими є загрози для Ізраїлю

Попри те, що перемовини між США та Палестиною зайшли в глухий кут, ізраїльські політики та суспільство не відмовляються від наземної операції в Секторі Гази. ЦАХАЛ мобілізував понад 400 тисяч солдатів, які готуються здійснити в Газі операцію "небаченої жорстокості".

Однак цілком імовірно, що у відповідь на жорстку операцію в секторі Гази до війни може приєднатися Хезболла – шиїтське угруповання, яке поки що утримувалося від суттєвої ескалації на Півночі Ізраїлю.

"Якщо Хезболла приєднається до війни, ризики для Ізраїля суттєво виростуть. Адже тоді сили, що протистоятимуть Ізраїлю, можуть суттєво зрости. В Секторі Гази зосереджено близько 50 тисяч бойовиків, Хезболла має до 100 тисяч – і разом вони можуть підважити чисельну перевагу Тель-Авіва", – припустив політтехнолог.

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Однак навіть у цьому випадку Ізраїль, імовірно, зможе перемогти завдяки тому, що має на озброєнні більш сучасну техніку. Однак ціна цієї перемоги буде надзвичайно великою.

Чи втрутиться у війну Іран

Натомість вірогідність того, що до війни приєднається Іран, є низькою, адже тоді Сполучені Штати почнуть збройно втручатися в оборону Ізраїлю, зокрема і завдяки своїм авіаносцям.

Для того, щоб збільшити впевненість Ірану в своїх силах, йому вкрай потрібно створити ядерну зброю. Наразі Тегеран її не має, але намагається активно поширювати антиізраїльські меседжі та закликати інші мусульманські країни до більш жорсткої позиції щодо дій Тель-Авіва.

Подробиці: У 2006 році ООН наклали на Іран масштабні санкції за порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Однак у 2015 році Захід та Іран підписали "ядерну угоду", згідно якої Іран міг продовжувати збагачення урану у визначених договором кількостях. Однак існують чималі підстави вважати, що Іран не відмовився від ідеї створити свою атомну зброю. На це вказує й те, що станом на 2023 рік Тегеран вже має понад 100 кілограмів збагаченого до 60% урану, чого достатньо для створення принаймні однієї ядерної боєголовки. Водночас іранські посадовці неодноразово вдавалися до антисемітських висловлювань, серед яких і погрози, що Ізраїль припинить своє існування до 2040 року. Також оглядачі припускають, що успішна атака ХАМАС на Ізраїль не була б можливою без допомоги Ірану.

"На жаль, полум'я на Близькому Сході може розгорітися у будь-який момент. Ми вже побачили, як непідтверджений удар по палестинській лікарні сколихнув усі мусульманські країни регіону. Правда в тому, що під час наземної операції Ізраїлю такі події можуть повторитися", – застеріг Шейтельман.

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