Такою думкою із 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман. Він переконаний, що конфлікт на Близькому Сході не заспокоїться найближчим часом.
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Якими є загрози для Ізраїлю
Попри те, що перемовини між США та Палестиною зайшли в глухий кут, ізраїльські політики та суспільство не відмовляються від наземної операції в Секторі Гази. ЦАХАЛ мобілізував понад 400 тисяч солдатів, які готуються здійснити в Газі операцію "небаченої жорстокості".
Однак цілком імовірно, що у відповідь на жорстку операцію в секторі Гази до війни може приєднатися Хезболла – шиїтське угруповання, яке поки що утримувалося від суттєвої ескалації на Півночі Ізраїлю.
"Якщо Хезболла приєднається до війни, ризики для Ізраїля суттєво виростуть. Адже тоді сили, що протистоятимуть Ізраїлю, можуть суттєво зрости. В Секторі Гази зосереджено близько 50 тисяч бойовиків, Хезболла має до 100 тисяч – і разом вони можуть підважити чисельну перевагу Тель-Авіва", – припустив політтехнолог.
Михайло Шейтельман про можливий розвиток ізраїльсько-палестинського конфлікту: дивіться відео
Однак навіть у цьому випадку Ізраїль, імовірно, зможе перемогти завдяки тому, що має на озброєнні більш сучасну техніку. Однак ціна цієї перемоги буде надзвичайно великою.
Чи втрутиться у війну Іран
Натомість вірогідність того, що до війни приєднається Іран, є низькою, адже тоді Сполучені Штати почнуть збройно втручатися в оборону Ізраїлю, зокрема і завдяки своїм авіаносцям.
Для того, щоб збільшити впевненість Ірану в своїх силах, йому вкрай потрібно створити ядерну зброю. Наразі Тегеран її не має, але намагається активно поширювати антиізраїльські меседжі та закликати інші мусульманські країни до більш жорсткої позиції щодо дій Тель-Авіва.
"На жаль, полум'я на Близькому Сході може розгорітися у будь-який момент. Ми вже побачили, як непідтверджений удар по палестинській лікарні сколихнув усі мусульманські країни регіону. Правда в тому, що під час наземної операції Ізраїлю такі події можуть повторитися", – застеріг Шейтельман.
Війна ХАМАС та Ізраїлю: що відомо станом на сьогодні
- Раніше Сполучені Штати намагалися знайти "формулу миру", за якої операція Ізраїлю в Секторі Гази не сколихнула ситуацію в регіоні, а навпаки посприяла б її стабілізації. Однак після ураження палестинської лікарні невідомою ракетою тисячі мусульман вийшли на вулиці Туреччини, Ірану та Західного Берегу Палестини, виразно показуючи тим, що не приймуть жодних компромісів з Ізраїлем.
- Водночас і Ізраїль не готовий відмовитись від операції у Секторі Гази через бажання помститися за сотні вбитих співгромадян. Не зупиняє Тель-Авів навіть те, що ніякого затвердженого плану повоєнного устрою в Секторі Гази ізраїльські політики не мають. А, як показує практика, після жорстких операцій в Секторі, радикалізм місцевих лише зростає.
- Через це значна кількість оглядачів припускає, що деескалація протистояння поки що не можлива. Водночас США не готові переконувати Ізраїль утриматись від наземної операції в Газу, адже, як зазначила речниця Пентагону, "Ізраїль щойно пережив своє 11 вересня" (дата терористичної атаки на Башти-Близнюки у Нью-Йорку, після якої США вторглися у Афганістан – 24 Канал).
- Попри це, Вашингтон прагне уникнути ескалації в регіоні, адже вона відверне мусульманські країни від діалогу із Заходом і зіграє на руку Китаю.