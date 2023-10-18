Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, ураження палестинської лікарні ракетою вже зіпсувало плани та унеможливило врегулювання ситуації в Секторі Гази, якого прагнули домогтися США.
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Наслідки ракетного удару по лікарні
На жаль, швидко відреагувати на обстріл лікарні в Секторі Гази світ не зможе. Незалежно від того, чия ракета уразила палестинську лікарню, цей інцидент суттєво вдарив по іміджу Ізраїлю навіть у поміркованих арабських країнах на зразок Туреччини та Саудівської Аравії.
Однак ще більшою проблемою для стабілізації ситуації в регіоні стала відмова Йорданії проводити саміт за участі Джозефа Байдена та президентів Єгипту та Палестини. Важливо розуміти, що Байден летів до Ізраїлю суто з символічною метою, а його візит у Йорданію мав конкретну мету – провести перемовини про те, яким буде майбутнє Сектора Гази після знищення ХАМАС.
"Очевидно, американський президент мав на увазі, що Ізраїль може здійснити наземну операцію в Секторі Гази, однак після знищення ХАМАС ізраїльські війська повинні вийти з цієї території, передавши владу в Газі в руки президента Палестинської автономії", – пояснив Шейтельман.
Яким був план Сполучених Штатів
Саме для цього і потрібні були перемовини між Байденом та сусідами Ізраїлю. Імовірно, на них би йшлося про те, що Вашингтон та Тель-Авів готові підтримати Махмуда Аббаса у відновленні його влади в Секторі Гази, одночасно з проханням до Єгипту допомогти Газі з покращенням гуманітарної ситуації в регіоні.
Це могло б суттєво покращити рівень життя в Секторі Гази, який за врядування ХАМАС перебував на межі гуманітарної катастрофи через блокаду Ізраїля. Також в перспективі це мало зменшити радикалізацію серед палестинців та почати рух до миру з Ізраїлем і незалежності Палестини, згідно моделі "два народи, дві держави".
"Пропозиція Сполучених Штатів вже "лежала на столі", попри те, що цю конструкцію було б досить непросто втілити у життя. Однак тепер через вихід арабських країн з перемовин цей план реалізувати неможливо, й незрозуміло, чи варто проводити Ізраїлю наземну операцію в Газі без домовленостей з визнаною владою Палестини", – підсумував Шейтельман.
Михайло Шейтельман про невдачу, що спіткала мирний план США: дивіться відео
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: основні події
- Вранці 7 жовтня близько тисячі бойовиків ХАМАС атакували прикордонні застави ізраїльської армії й знищивши їх, змогли просунутись на близько 20 кілометрів на півдні країни. Ізраїль виявився неготовим до нападу й зумів відновити контроль над своїми територіями лише через кілька днів.
- Під час вторгнення на територію Ізраїлю бойовики ХАМАС вчиняли злочини проти цивільного населення Ізраїлю. Припускають, що кількість цивільних жертв від нападу перевищує 1300 осіб. У відповідь на злочини ХАМАС ізраїльська армія почала бомбардування Сектора Гази, яке призвело до великих руйнувань цієї території та втрат серед цивільних палестинців, що були порівняні з ізраїльськими.
- Також Ізраїль провів мобілізацію та оголосив про підготовку до наземної операції в Газі, яка може збільшити й без того велику кількість жертв серед цивільного населення. Ізраїльтяни пояснюють потребу наземної операції специфікою регіону, а також потребою помститися за невинно вбитих співгромадян.
- Водночас попри загальне засудження дій ХАМАС, у міжнародних спостерігачів почали виникати питання щодо дій Ізраїлю, зокрема – порушення ним прав людини у зв'язку з "повною блокадою" Гази. Через це Тель-Авів був змушений погодитися на те, щоб послабити свій тиск. Однак ізраїльські авіаудари по території Гази тривали до 17 жовтня включно, коли його військові повідомили про ураження 200 об'єктів.
- Згодом ввечері цього дня з'явилося повідомлення про те, що внаслідок ракетного удару було знищено лікарню в Газі, а з нею – і понад 200 поранених палестинців. Реакція мусульманських країн на цей інцидент була негативною, через що навіть Саудівська Аравія, перед тим обережна в заявах щодо конфлікту, засудила дії Тель-Авіву.
- Пізніше Ізраїль опублікував дослідження, у якому стверджував, що не запускав ракет по Сектору Гази ввечері 17 жовтня, а влучання в лікарню сталося в наслідок нещасного випадку через запуск ракети угрупованням "Палестинський джихад". Станом на зараз, однозначної відповіді щодо винуватців трагедії немає.