Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, ураження палестинської лікарні ракетою вже зіпсувало плани та унеможливило врегулювання ситуації в Секторі Гази, якого прагнули домогтися США.

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Наслідки ракетного удару по лікарні

На жаль, швидко відреагувати на обстріл лікарні в Секторі Гази світ не зможе. Незалежно від того, чия ракета уразила палестинську лікарню, цей інцидент суттєво вдарив по іміджу Ізраїлю навіть у поміркованих арабських країнах на зразок Туреччини та Саудівської Аравії.

Однак ще більшою проблемою для стабілізації ситуації в регіоні стала відмова Йорданії проводити саміт за участі Джозефа Байдена та президентів Єгипту та Палестини. Важливо розуміти, що Байден летів до Ізраїлю суто з символічною метою, а його візит у Йорданію мав конкретну мету – провести перемовини про те, яким буде майбутнє Сектора Гази після знищення ХАМАС.

Важливо! У інтерв'ю для видання CBS Байден наголошував, що США згодні на знищення ХАМАС, однак при цьому Тель-Авів не повинен руйнувати Палестинську автономію.

"Очевидно, американський президент мав на увазі, що Ізраїль може здійснити наземну операцію в Секторі Гази, однак після знищення ХАМАС ізраїльські війська повинні вийти з цієї території, передавши владу в Газі в руки президента Палестинської автономії", – пояснив Шейтельман.

Яким був план Сполучених Штатів

Саме для цього і потрібні були перемовини між Байденом та сусідами Ізраїлю. Імовірно, на них би йшлося про те, що Вашингтон та Тель-Авів готові підтримати Махмуда Аббаса у відновленні його влади в Секторі Гази, одночасно з проханням до Єгипту допомогти Газі з покращенням гуманітарної ситуації в регіоні.

Це могло б суттєво покращити рівень життя в Секторі Гази, який за врядування ХАМАС перебував на межі гуманітарної катастрофи через блокаду Ізраїля. Також в перспективі це мало зменшити радикалізацію серед палестинців та почати рух до миру з Ізраїлем і незалежності Палестини, згідно моделі "два народи, дві держави".

"Пропозиція Сполучених Штатів вже "лежала на столі", попри те, що цю конструкцію було б досить непросто втілити у життя. Однак тепер через вихід арабських країн з перемовин цей план реалізувати неможливо, й незрозуміло, чи варто проводити Ізраїлю наземну операцію в Газі без домовленостей з визнаною владою Палестини", – підсумував Шейтельман.

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